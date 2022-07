Bacoli, getta rifiuti dall'auto ma viene scoperto dalle telecamere: «Pugno duro contro gli incivili»

Non c'è spazio per l'inciviltà a Bacoli, il sindaco Josi Della Ragione su questo punto è irremovibile. L'ultima persona a entrare nel mirino del primo cittadino è stata sorpresa a gettare dall'auto in corsa dei rifiuti in via Spiaggia Romana. Il tratto è ben noto ai cittadini bacolesi e delle zone limitrofe per essere stata una discarica a cielo aperto, che solo negli ultimi anni è tornata a essere pulita grazie a degli interventi di riqualificazione.

«Hai vinto! Getta rifiuti in strada dalla propria auto, a Bacoli. E viene scoperto dalle telecamere. Per lui, un bel premio. Multa e denuncia. Pugno duro contro gli incivili. Pensava di restare impunito. Ma qui non funziona così. Perché, grazie all’aiuto della video sorveglianza, siamo riusciti a recuperare la sua targa. E, quindi, abbiamo deciso di premiarlo. Senza sconti. Ha ricevuto una multa salata. E lo abbiamo denunciato per reato ambientale.

Sono certo che la prossima volta, prima di gettare il sacchetto dall’auto, ci penserà due volte. Ringrazio i cittadini che ci segnalano sempre i barbari che provano a devastare la nostra città. Soprattutto in via Spiaggia Romana, che non sarà più la pattumiera del nostro paese. Loro non si arrenderanno mai. Noi, neppure. Insieme, difendiamo questa terra bellissima. Un passo alla volta. Anzi. Una multa alla volta».