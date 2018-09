Da anni la moglie di un 50enne di Bacoli subiva violenze e vessazioni da parte del consorte. Ieri ha trovato il coraggio di chiamare il 112. Il marito, per motivi futili, l’aveva minacciata di morte e percossa; nello scatto d’ira lei era fortunatamente riuscita a trovare la salvezza nell’abitazione della madre e da lì ha chiamato il 112. i militari della stazione di bacoli, subito intervenuti, hanno bloccato l’uomo traendolo in arresto per maltrattamenti in famiglia. Ora il 50enne è in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Mercoledì 5 Settembre 2018

