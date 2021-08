Anziano picchiato per anni, arrestata badante romena a Carbonara di Nola

Ha subìto per anni botte e minacce, violenze i cui segni sono ancora sul suo corpo. Poi, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, a casa sua sono arrivati i carabinieri ed è così che un anziano di 85 anni ha trovato il coraggio di raccontare tutto, tutto quello che la sua badante gli infliggeva. È a Carbonara di Nola che i militari della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi una 47enne di origine romena. È stata lei ad aprire la porta ai carabinieri e quando all'anziano è stato chiesto se avesse bisogno di aiuto, lui ha fatto capire che di aiuto ne aveva bisogno eccome. Poi, in caserma, il racconto di anni di percosse e minacce.

Visitato da personale del 118, diversi i segni delle violenze patite; sul corpo, infatti, i medici hanno trovato molte ecchimosi.