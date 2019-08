Una 51enne di Villaricca è stata denunciata dai carabinieri della stazione locale per maltrattamenti. La donna, badante della vicina di casa, una 74enne del luogo con mobilità molto ridotta e affetta dal morbo di alzheimer, avrebbe dovuto accudirla: nella realtà, invece, il figlio della donna ha scoperto che la picchiava quando la signora non mangiava.



Schiaffi, pugni, pizzichi alla gracile vittima che non aveva forze né modo di difendersi. il figlio della signora aveva iniziato ad insospettirsi dopo aver visto dei lividi sul corpo della mamma ed aveva subito installato delle telecamere in casa. Gli occhi elettronici hanno presto fatto il loro lavoro, registrando le violenze messe in atto dalla 51enne e le registrazioni sono finite allegate alla denuncia che l’uomo ha sporto ai carabinieri. La 51enne, allo stato delle indagini, è stata denunciata, oltre che licenziata: gli accertamenti tuttavia proseguono.

Venerdì 9 Agosto 2019, 12:41

