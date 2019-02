Giovedì 7 Febbraio 2019, 07:23

Anziani e badanti, un binomio complesso e delicato, un mondo difficile, in crescita e talvolta intricato, in cui bisogna sapersi orientare e imparare a distinguere casi speciali e associazioni qualificate. Lo dimostrano, e purtroppo in negativo, le terribili violenze inferte all’89enne Rosa Piccolo dalla sua badante Livia Stefanoiu, 51 anni, di origini romene. «Era una persona referenziata, aveva già un’esperienza andata a buon fine, cucinava bene, parlava un perfetto italiano. Non so cosa sia successo: potrebbe aver perso la testa, ma bambini e anziani non si toccano: l’accaduto è gravissimo e allucinante. Ci dispiace tantissimo». A parlare è Maria Punei, presidente dell’associazione Assistenza Anziani onlus Santa Maria, la stessa tramite cui Livia era arrivata nella casa di Miano. L’episodio, concluso l’altro ieri con l’arresto della badante da parte degli agenti del commissariato di Scampia, accende i riflettori su un palco, quello dell’assistenza agli anziani, in cui convivono associazioni qualificate, Onlus e una selva aspra e forte di bacheche online dove si autopropongono badanti «per caso» o «fai da te» a costi ridotti. «La domanda è aumentata - spiega la psicologa Ivana Giordano della rete Privata Assistenza - Il mercato a Napoli è cresciuto del 10 % circa negli ultimi 3 anni». La popolazione invecchia, le invalidità aumentano.OPERATORI E BADANTIPer orientarsi nel settore, il primo passo è la distinzione tra operatori sociosanitari e «dame di compagnia». «Cerchiamo sempre persone referenziate, che vengono sottoposti all’esame del sangue - spiegano dal Consorzio Camelia - consigliamo ai clienti di installare una videosorveglianza. In genere, serve personale che sappia gestire Alzheimer, Parkinson e demenza senile, patologie che rappresentano il 70% dei nostri casi. In questo senso, si organizzano - anche a Napoli - dei corsi ad hoc. Per la sorveglianza o l’accudimento, il personale è della comunità europea: donne di origine bulgara, polacca, rumena». Signore o ragazze che, assistendo un nonno o una nonna, trovano casa e lavoro. Due piccioni con una fava. «Le badanti però non sono robot - continuano da Camelia - Intorno a un malato non può esserci sempre la stessa persona, specialmente se si ha a che fare con l’Alzheimer: una malattia che ha tre stadi, il secondo dei quali è aggressivo, porta insonnia e volontà di fuga. In quel caso si viene costretti a un super lavoro. Gli anziani sono una fetta grossa della popolazione e spesso le richieste non riescono ad essere gestite per carenza di personale idoneo, specialmente nelle situazioni “a domicilio”».LO SCREENING E I COSTILa qualità si paga. Rivolgersi a un’associazione qualificata, e non a una badante che si autopromuove su uno dei siti proliferati sul web, costa di più: «Per le assistenze domiciliari - continua Giordano - lavoriamo solo con assistenti sociosanitari. Non riconosciamo il ruolo della “badante”: può essere una dama di compagnia, ma non l’assistente di un malato. Il personale sociosanitario qualificato costa 15 euro l’ora e purtroppo non tutti possono permetterselo. Una badante, invece, guadagna più o meno 50 euro al giorno». E i numeri delle richieste? «Gestiamo in media 40 casi al mese. Negli ultimi tre anni la domanda di assistenza è aumentata del 10% circa. Non conosco l’episodio di Miano, ma una cosa del genere accade se non c’è uno screening adeguato sul personale».LA ONLUS SANTA MARIADiversamente dalle due agenzie precedenti, la Santa Maria è una «onlus volontaria» - dice la Punei - e qui le cose sono lievemente diverse: «Siamo un’associazione di solidarietà sociale - continua - ci occupiamo di servizi assistenziali che non superino i 3 mesi e aiutiamo a far trovare lavoro a persone in difficoltà economica». Livia, badante e non Oss accusata degli atroci maltrattamenti, era una di queste «persone in difficoltà»: «Aveva fatto un buon lavoro 4 anni fa, con una nonna di via Arenaccia - spiega ancora la Punei - Per 3 anni non l’abbiamo vista, può darsi che le sia capitato qualcosa in quel periodo. Quello che ha fatto è ingiustificabile. Fare la badante è una vocazione». Una vocazione impegnativa, e da non sottovalutare.