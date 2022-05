Bagarino al parco del Vesuvio compra tutti i biglietti per le visite

Ticket scalping o secondary ticketing. Bagarinaggio per le visite al parco nazionale del Vesuvio. Un 54enne ha acquistato tutti i ticket disponibili online e si è piazzato all’ingresso del cratere. Ai turisti ha ammesso che nessuno sarebbe entrato se non avesse acquistato gli ingressi da lui, l’unico ad averne di disponibili. Ovviamente, proponeva i biglietti a un prezzo maggiorato.

Per questo, i carabinieri della tenenza di Ercolano sono stati allertati e hanno facilmente individuato il "rivenditore abusivo". Lo hanno denunciato per truffa e gli hanno sequestrato 6 biglietti sui quali erano riportati nomi di fantasia. Sanzionato amministrativamente, invece, per secondary ticketing, il trucco utilizzato dal 54enne per connettersi alla rete. Aveva installato un piccolo modem wi-fi alimentandolo con la batteria della sua auto. Anche questo è finito sotto sequestro.