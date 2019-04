Bagni inagibili, lavori interminabili: studenti del liceo Umberto I di Napoli in protesta

Bagni inagibili da mesi, lavori interminabili. I ragazzi del prestigioso liceo classico Umberto hanno deciso questa mattina di non entrare a scuola in segno di protesta stufi di una situazione che si trascina da troppo tempo. Piazzale pieno. Al preside Carlo Antonelli - difeso dagli studenti - hanno chiesto la possibilità di fare una assemblea straordinaria. Richiesta negata perché secondo quanto riferiscono i liceali, il dirigente li avrebbe accusati di aver otturato i servizi. I ragazzi si stanno ora dirigendo alla Provincia per sollecitare i lavori. Sono circa 400 ragazzi che si stanno dirigendo verso la Provincia.