Bagni ko al parco giochi: i bimbi di Torre del Greco giocano tra i rifiuti

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 12:43

TORRE DEL GRECO - Rifiuti tra le giostrine, ferri arrugginiti e grate abbandonate in maniera selvaggia, i servizi igienici fuori uso, con una laconica scritta che avvisa i visitatori: «Bagni guasti, per la chiave rivolgersi al custode». Sono le pietose condizioni nelle quali versa il Parco Bottazzi di Torre del Greco, polmone verde di via Marconi, in centro città, pensato per il relax di famiglie e bambini. La vegetazione, fittissima, ostruisce i giochi dei piccoli e in tutto il giardino sono presenti rifiuti e ingombranti.«Che vergogna, il Bottazzi non è un parco giochi ma una discarica a cielo aperto - sbotta una mamma - Le giostre sono rotte e arrugginite, l'erba è diventata una giungla, nessuno si prende cura della struttura». «Serve manutenzione - le fa eco un'altra mamma - Almeno i servizi igienici devono funzionare, per la sicurezza e l'igiene di chi viene al Parco Bottazzi». Conosciuto come Parco Loffredo, il Parco Bottazzi ha riaperto i battenti nel 2018 dopo un lungo braccio di ferro burocratico tra Comune e Asl: da allora il verde pubblico attrezzato e le attrazioni dell'area play non sono mai state manutenute.