​La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto dal servizio Impianti Sportivi ​e dall'assessorato allo Sport, per la realizzazione dei lavori di manutenzione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo (secondo lotto) su

riqualificazione servizi igienici ad uso spettatori ed opere accessorie

L’esecuzione dei lavori non interferirà con l’utilizzo dello stadio, in quanto verranno effettuati esclusivamente nei periodi privi di manifestazioni sportive (infrasettimanali e trasferte), avranno una durata di circa 90 giorni, e interesseranno tutti i blocchi servizi igienici posti a quota +36 e a quota +40, ossia tribuna, tribuna Nisida, tribuna ospiti, distinti, curva A e curva B, per un totale di 29 blocchi bagni, mentre all’anello inferiore, considerato che i servizi della tribuna centrale sono già stati oggetto di manutenzione con l’intervento del primo lotto funzionale e che quelli delle curve sono stati recentemente riqualificati, si è scelto di intervenire sui blocchi servizi tribuna ospiti, tribuna Nisida e distinti per un totale di 15 blocchi. L’intervento, pertanto, interesserà complessivamente 44 blocchi servizi, compresi quelli destinati agli spettatori diversamente abili.



I lavori riguarderanno ristrutturazione di carattere edilizio con rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti; sostituzione di tutti i pezzi igienici esistenti con installazione di nuova rubinetteria; adeguamento alle vigenti norme di sicurezza; adeguamento dell'impianto elettrico e dell'illuminazione di emergenza. Il costo dell’intervento è stimato in euro 998.931,10 oltre IVA e somme a disposizione.

Mercoledì 27 Giugno 2018, 18:07

