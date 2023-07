Ha solo sedici anni, non ha precedenti né segnalazioni di alcun tipo, va a scuola e appartiene a una famiglia di onesti lavoratori che vive non lontano dal Rione Sanità. Eccolo, il baby accoltellatore che domenica ha rischiato di uccidere un bagnino sui lidi di Marechiaro, sferrandogli due coltellate all’addome.

«Ho fatto una cavolata, solo ora capisco quello che ho combinato...», ha detto durante l’interrogatorio in Questura. Ora è stato fermato e dovrà rispondere di reati gravissimi: tentato omicidio e porto di armi.



Gli investigatori erano sulle sue tracce dal primo momento. Già subito dopo l’aggressione e le coltellate inferte a F.A. - il 41enne che assiste i bagnanti a Marechiaro - sia lui che il suo amico (presente al momento del ferimento, ma che non avrebbe impugnato alcuna arma, e per questo non è coinvolto nell’inchiesta) erano stati identificati dalla polizia.

Dopo una notte d’angoscia, sono stati gli stessi genitori del ragazzino a convincerlo a costituirsi in Questura. D’altronde, se non lo avesse fatto gli agenti della Squadra Mobile diretta da Alfredo Fabbrocini erano pronti a prelevarlo a casa. E così, accompagnato dalla mamma e da un avvocato, poco prima di mezzogiorno ha varcato la soglia della Questura per presentarsi spontaneamente all’appuntamento con la legge.



Anche i più esperti e navigati poliziotti della Squadra Mobile sono rimasti stupiti nel vedere questo ragazzo mingherlino e spaurito nella sala degli interrogatori. Niente tatuaggi, nessun taglio di capelli di tendenza, ben vestito e una buona proprietà di linguaggio: «Di certo - spiega uno degli inquirenti - non ha per niente il physique du role del bullo violento, tanto meno dell’accoltellatore».

Un ragazzo come tanti, dalla faccia pulita, dicono gli investigatori: ma che usciva di casa con il coltello addosso. Perché? Hanno provato a insistere sul punto i poliziotti, ma lui non ha saputo dare giustificazioni plausibili, facendo capire che tanto, a Napoli, lo fanno tutti.

Naturalmente solo ora si rende conto di ciò che ha fatto, e di quello che lo aspetta. La madre in un comprensibile stato di prostrazione, ancora si dispera e si chiede perché, perché suo figlio abbia sferrato quelle coltellate. Ricostruite anche le fasi e la causa scatenante della folle aggressione. Intorno alle cinque di domenica pomeriggio il bagnino stava iniziando a chiudere i lettini sistemati su una pedana in legno, quando sarebbe nata una discussione con i due minorenni. Qualche parola di troppo ha infiammato gli animi, al punto da far degenerare la situazione.

E così il 16enne ha tirato fuori dallo zainetto quel maledetto coltello. Due i colpi sferrati, tutti all’addome. F.A. è crollato, iniziando a perdere sangue: è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli dove, dopo un intervento, resta ancora ricoverato in prognosi riservata. Tutto per un rimprovero.



Ora il fascicolo d’indagine è sul tavolo dei magistrati della Procura per i minori, presieduta da Maria de Luzenberger. Il 16enne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Oltre alla Squadra Mobile, alle indagini hanno partecipato gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura e quelli del commissariato San Carlo Arena.