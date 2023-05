Bagnoli, arrestati due ladri d'auto dopo un inseguimento

Nella serata di domenica 21 maggio, gli agenti del commissariato Bagnoli, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Domenico Quaranta per una segnalazione di furto di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due persone che tentavano di rubare l’auto segnalata. Alla loro vista, si sono date alla fuga salendo a bordo di un altro veicolo. Ne è nato un inseguimento fino a quando, giunti in via Nicola Tullio Porcelli, i due sono stati raggiunti e bloccati.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nel veicolo una chiave esagonale a “T”, un’asta di metallo e diversi arnesi per lo scasso. A.D.L, di 41 anni, e A.P., di 37 anni, entrambi napoletani con precedenti, sono stati arrestati per tentato furto aggravato.