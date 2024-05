Chiusura Arenile, Borrelli: «Giusta decisione»

Il questore di Napoli ha disposto la chiusura dell’Arenile di Bagnoli dopo il ferimento di due 15enni mercoledì sera. «Si tratta di una scelta inevitabile - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sta seguendo la vicenda sin dall'inizio ed è stato in ospedale a trovare le famiglie delle vittime - Per quanto ci riguarda è inspiegabile anche il gelo del locale nei confronti delle famiglie delle vittime che hanno denunciato l'indifferenza nei loro confronti. Nessuno li ha neppure chiamati. Intanto è emerso che il padre dell'aggressore risulta essere un detenuto di Secondigliano che sta scontando una pena superiore ai 10 anni per camorra».