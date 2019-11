Una svolta attesa da anni. Si è riunita oggi a Bagnoli la Cabina di regia alla presenza del Ministro Provenzano, il Commissario Floro Flores, il Vice Presidente della Regione Bonavitacola e dei rappresentanti della Municipalità e di Invitalia. Per l'Amministrazione comunale erano presenti gli assessori Piscopo e Del Giudice che hanno partecipato con gli altri esponenti della cabina ad un approfondito sopralluogo su tutta l'area dell'ex Italsider.

Nel corso della riunione della Cabina è stato esaminato lo stato di attuazione del Praru (Piano risanamento ambientale e rigenerazione urbana) ed è stata anche annunciata la partenza a giorni delle bonifiche dell'area Eternit e dei cumuli della ex area Morgan. Inoltre è stata stabilita la proroga a gennaio del termine di scadenza del concorso di progettazione in atto sull'intero sito per favorire una ancora più ampia partecipazione.

«Siamo soddisfatti - commentano Del Giudice e Piscopo - della riconferma della dotazione delle risorse economiche per le bonifiche per 318 milioni e della disponibilità del Governo a reperire ulteriori risorse per le aree esterne al Sito di interesse nazionale».

