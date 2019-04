Bagnoli, caos per gli eventi all'Arenile: parcheggiatori abusivi scatenati

Domenica 28 Aprile 2019, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 20:58

Caos a Bagnoli per il primo dei cinque eventi in programma nei prossimi giorni all'Arenile: già dalle 18 del pomeriggio i parcheggiatori abusivi hanno piazzato le auto dove capita a cinque euro a parcheggio facendo affari d'oro e bloccando le strade del quartiere.La situazione è denunciata dai residenti nel quartiere e dalle associazioni. «Abbiamo avvisato le istituzioni - dice Giuseppe Alviti, dell'associazione Guardie Particolari Giurate - ma nessuno fa nulla. Dopo il ferimento di ieri ai baretti di Chiaia si rischia di ripetere la stessa situazione».Il calendario degli eventi a Bagnoli è noto, ci si aspettava dal Comune un servizio con la polizia municipale per garantire un normale svolgimento della serata, ma dal caos odierno con i parcheggiatori abusivi che spadroneggiano sembra che nessuno ha preso provvedimenti.