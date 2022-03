Bagnoli, occupato l'edificio dell'ex consultorio: la protesta dopo la raccolta firme

Poco più di un mese fa gli abitanti del quartiere di Bagnoli, guidati da un gruppo di consiglieri municipali, iniziavano una raccolta firme per riappropriarsi del consultorio e di tutti quei servizi - guardia medica, centro vaccinale, asl, sportello donna e psicologo - che diversi anni fa sono stati spostati in altre zone di Napoli, causando quindi disagi alle persone del posto.

La petizione, con oltre 1500 firme raccolte, è stata quindi depositata alcuni giorni fa al Comune. Rosa Esposito, consigliera municipale tra i protagonisti dell'iniziativa, ha inviato una pec agli altri consiglieri chiedendo il loro appoggio. Tuttavia questa prima serie di sforzi non ha ricevuto risposta: così, questa mattina intorno alle 8, l'edificio in cui era localizzato il consultorio è stato occupato da circa 50 persone in segno di protesta.