Sospensione per 10 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché della licenza di agibilità di pubblico spettacolo nei confronti di una discoteca di via Coroglio. Questa la decisione del questore di Napoli in seguito ad una rissa avvenuta la notte del 27 giugno scorso, durante la quale alcuni giovani si son colpiti con sedie e bottiglie.

Il provvedimento è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.