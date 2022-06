Bagnoli, crollano calcinacci da un palazzo: chiusa la strada

Pomeriggio di paura per gli abitanti del quartiere Bagnoli, a Napoli. Alcuni calcinacci si sono staccati da un palazzo in via Prolungamento Ascanio, una delle traverse che collegano a piazza Salvatore Ferrara, crollando in strada all'esterno di una panetteria. Sul posto sono prontamente intervenuti vigili del fuoco e agenti di polizia, che hanno messo in sicurezza la zona interessata. Non si registrano danni a persone o oggetti, la strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora.