Bagnoli, crollano calcinacci dalla parete di un palazzo: strada messa in sicurezza

Intorno alle ore dieci di questa mattina, una serie di calcinacci si sono staccati dalla parete di un palazzo in via Boezio, nel quartiere napoletano di Bagnoli, cadendo a pochi passi dal portone del condominio. La porzione di strada interessata dall’incidente è stata prontamente messa in sicurezza dalla polizia municipale, arrivata sul posto in pochi minuti. Non c’erano auto parcheggiate nella zona del crollo e nessuna persona è rimasta ferita.