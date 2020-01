Napoli, raid sulle auto a Bagnoli. «Dopo 6 furti di batteria ho seguito e fotografato il ladro: l'hanno preso»

LEGGI ANCHE

Come abbiamo già raccontato ieri, quella dei piccoli furti alle auto, con danneggiamenti annessi, aè diventata una vera e propria emergenza. Da più di un anno, ormai, episodi del genere si moltiplicano nelle strade del quartiere, arrivando a far registrare anche sei raid in una sola zona nello spazio di una notte, com’è avvenuto tra domenica e lunedì in via. Così da queste parti ai residenti può capitare spesso di tornare a prendere la propria vettura parcheggiata sotto casa e di trovarlaperché i ladri hanno provato a cercare nell’abitacolo qualcosa da portare via.Per questo gli abitanti di Bagnoli da tempo chiedono. Richieste che finora sono rimaste inascoltate da parte delle istituzioni, esasperando gli animi dei residenti. Quell’esasperazione che ha portato Alessandra ad agire da sola, rischiando, pur di liberarsi del malvivente che l’aveva scelta come vittima abituale per la sua attività predatoria: «Nell’arco di un anno e mezzo, tra il 2018 e il 2019, ho subito sei volte il furto della batteria dell’auto – racconta la 30enne –. A un certo punto avevo preso l’abitudine, una volta tornata dal lavoro, di smontarla e portarla a casa. Ma ero stanca di vivere così, anche perché». Presa dallo sconforto, la ragazza s’improvvisa detective e prende un’iniziativa personale: «Ho raccolto informazioni in giro e ho scoperto chi era il ladro che mi tormentava. Così una mattina l’ho seguito e l’ho fotografato nella zona dell’, mentre rubava i fanali di una macchina in sosta, indisturbato e col mercatino rionale a due passi». Prove alla mano, la ragazza corre a denunciare l’autore del furto: «Quando la polizia lo ha bloccato, aveva la refurtiva ancora con sé. Qualche giorno dopo è stato processato per direttissima e condannato, ma ha avuto gli arresti domiciliari. In pratica,». Una conclusione amara, ma non inaspettata: «I poliziotti mi avevano avvertito che per reati minori li mettono subito fuori, è la legge,».Intanto nel quartiere stanno per arrivare le tanto agognate telecamere: «Abbiamo approvato due diverse istallazioni: una, finanziata dalla, coprirà la zona di, mentre l'altra sorveglierà la ZTL di Bagnoli, per la quale siamo in attesa dal Comune dei tempi tecnici -. Annuncia, presidente della–. In ogni caso le telecamere non risolveranno il problema: non saranno puntate in ogni strada e in ogni angolo e sono facilmente eludibili con un semplice cappellino». L’occhio elettronico, dunque, può essere un deterrente, ma non la soluzione: «Il problema è sociale: sono ladri di polli che rubano per pochi euro, provocando danni enormi – spiega ancora Civitillo –. Sono soggetti conosciuti dalle forze dell’ordine e più volte arrestati, ma rimessi in libertà dopo la condanna, così come prevede la normativa. Quindi, al di là delle telecamere,». E aggiunge: «Per esempio, servirebbero maggiori forze dell'ordine che invece sono numericamente ridotte. Ma soprattutto servirebbe un'azione sociale post-condanna: dare i classici otto mesi con sospensione della pena e obbligo di firma, senza un'azione sociale di recupero del soggetto, è assolutamente inutile perché dopo poche ore».Insomma, va bene incrementare il sistema di videosorveglianza, ma serve anche altro: «Qualche telecamera non risolverà i problemi, che sono ben più profondi e riguardano tutta l’area metropolitana – conclude–. Le stesse azioni di microcriminalità che abbiamo asi sviluppano su tutta la zona flegrea , anche in comuni con più videosorveglianza. Ma in ogni caso, stiamo implementando il servizio come deterrente e ausilio alle forze dell'ordine in fase d’indagine».