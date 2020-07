LEGGI ANCHE

«Abbiamo avuto un lungo incontro con le associazioni e i movimenti di Bagnoli accogliendo una loro richiesta e abbiamo descritto le modalità per la bonifica e le modalità sulla comunicazione dei dati per la condivisione, portando elementi numerici e descrivendo come verrà eseguito il progetto». Così C, project manager di Invitalia per la rigenerazione dell'area ex Italsider di Bagnoli, descrive l'incontro avuto oggi con i comitati e i movimenti del territorio molti dei quali riuniti nel comitato Rinascita Flegrea.«Abbiamo avuto - spiega - un incontro di quasi tre ore con i rappresentati di chi ha sentito l'esigenza di raggrupparsi in un organismo unico che coinvolgesse tutti i comitati per fare un fronte comune e verificare l'andamento dei lavori. Ci hanno chiesto incontri periodici per fare il punto della situazione anche in prospettiva delle nuove gare per le altre bonifiche».Nel corso della mattinata c'è stata anche la protesta del Movimento di Lotta 7 novembre all'esterno dell'area: «Stiamo fuori e dentro - spiegano - la conferenza per la bonifica di Bagnoli con la struttura commissariale, il soggetto attuatore Invitalia anche a seguito dell'incontro con il Ministro del Sud Giuseppe Provenzano. Chiediamo, all'interno di una bonifica sotto controllo degli abitanti, clausole sociali e formazione per l'inserimento dei disoccupati all'interno dei processi di riqualificazione e valorizzazione della zona ovest della città».