«La cabina di regia per consolidare il Praru (Programma risanamento urbano e rigenerazione urbana) su Bagnoli sarà convocata l'11 marzo. Subito dopo questo passaggio, assegnerò a Bagnoli 320 milioni sul triennio 2019-2021». Lo afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Il finanziamento, spiega Lezzi «si andrà ad aggiungere ai 68,2 milioni previsti per il Praru, per un totale di 388,2 milioni: la somma indicata da Invitalia per la realizzazione delle bonifiche di terra e di mare nell'ex area Italsider».



Il ministro per il Sud ha spiegato che l'accelerazione su Bagnoli partirà dall'11 marzo: «La cabina di regia per consolidare il Praru - ha detto - sarà convocata a Roma. Tale convocazione è stata resa possibile a seguito della firma alla Vas da parte del Ministero dell'ambiente e del parere positivo dato dal Mibac». Lezzi afferma che: «Quello dell'11 marzo rappresenta un passaggio importante verso il percorso di bonifica e rigenerazione di questa parte della città di Napoli, che attende di essere 'liberatà da troppo tempo. Contestualmente ricordo che per avviare la 'macchinà e portarla a pieno regime è necessario attendere il pronunciamento della Corte d'Appello rispetto al dissequestro di due terzi dell'area. Un fattore di rilievo che però alle volte viene omesso, distorcendo la realtà del quadro che abbiamo di fronte. Una volta partiti, monitorerò l'andamento dei lavori affinché operi con tempi certi e interverrò per sciogliere eventuali criticità. L'auspicio è che ciò possa avvenire in sinergia con tutti gli attori, istituzionali e del territorio».

Martedì 26 Febbraio 2019, 14:42

