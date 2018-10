Bagnoli, la stazione rivive con l'arte dei writers

Domenica 14 Ottobre 2018, 16:50

Il mare balneabile è ancora all'orizzonte, ma alla stazione Bagnoli della Cumana si respira aria salmastra. Hanno scelto il tema del mare i writers di tutt'Italia per far rinascere la struttura del quartiere occidentale. La prima stazione affrescata completamente, sia all'esterno che all'interno, compresi i sottopassi, con un progetto partito dal basso.LA CERIMONIAIeri mattina, l'inaugurazione con il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio, che l'ha battezzata con un brindisi d'acqua: «Per sconfiggere il degrado e gli sfregi di chi imbratta i muri dice la strada è il dialogo, più che la repressione. Nelle stazioni già ristrutturate e decorate con la street art di qualità, abbiamo ridotto i graffiti osceni della metà». Presente al taglio del nastro anche il presidente della X Municipalità Diego Civitillo. L'altra arma per frenare vandali, baby-gang e rapinatori sono le telecamere che l'Eav sta installando per rendere più sicuri treni e stazioni. Sono 28 quelle posizionate negli scorsi giorni nella stazione Cumana di Bagnoli, andando a sostituire il vecchio impianto con 12 videocamere. In totale su tutta la rete ce ne sono 4mila. In cantiere, un progetto con le forze dell'ordine per collegarle direttamente alla Questura in alcune stazioni sensibili come Garibaldi.L'OPERA«Al progetto spiega De Gregorio nato da un'idea di Luca Danza e denominato Bagnoli Beach Station, hanno lavorato 34 artisti napoletani, di cui 3 provenienti da altre regioni o dall'estero. Tre mesi di lavori, eseguiti soprattutto di notte, autofinanziati dai ragazzi e a costo zero per Eav. Avevamo già utilizzato la street artist per decorare le nostre stazioni, ma sempre con singole opere, non con affreschi diffusi su tutta la struttura. Il senso che vogliamo dare all'iniziativa è quella di prendere il contatto con il mare, che a Bagnoli è una cosa fondamentale. Per la prima volta, poi, sono stati i writers a contattarci e noi abbiamo accettato. Il risultato è spettacolare. Adesso vogliamo replicare e approvare un regolamento interno che istituisce l'albo dei writers. Speriamo che nessuno deturpi queste opere d'arte. Quando una stazione funziona ed è ben tenuta si è anche invogliati a fare il biglietto».GLI ARTISTI«Abbiamo usato più colori per vivacizzare il paesaggio racconta Luca Danza, writer di Fuorigrotta e organizzatore dell'iniziativa Non c'è un'associazione. Ma hanno aderito singoli artisti, alcuni autodidatti, altri che vengono dall'Accademia. Con quest'opera abbiamo voluto riqualificare la stazione. Abbiamo scelto il mare perché sia il simbolo della rinascita di Bagnoli, sperando che al più presto possiamo andare anche a farci il bagno».IL PROGETTOSono già circa una decina le stazioni Eav, tra Cumana, Vesuviana e linee flegree affrescate con la street artist. Un progetto avviato 2 anni fa, per arginare il vandalismo. Tra le più importanti San Giorgio a Cremano, Piazza Garibaldi e Portici. «Purtroppo conclude De Gregorio c'è ancora chi imbratta i treni nuovi e le stazioni. Ma il numero di arresti e fermi è in forte aumento (+50% nei primi sei mesi del 2018), grazie alle telecamere ed è in diminuzione il numero dei reati (-33% di episodi vandalici a danno del patrimonio e degli utenti). «Nel 2017 spiega Giovanni Marasco, dirigente Eav ci sono stati circa mille episodi sulla sicurezza. Tra i reati più frequenti, graffiti, aggressioni ai controllori, borseggi e rapine, lanci di sassi da cavalcavia e stazioni verso i treni in corsa. Nel primo semestre 2018 tutti i reati registrano -22%, i borseggi -45%. Le telecamere aiutano molto, il prossimo passo sarà metterle a Sorrento. Ma anche la prevenzione: presto partiranno incontri con le scuole».