Bagnolifutura, il flop dei controlli: commissione di vigilanza nel mirino

Venerdì 4 Maggio 2018, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 09:58

Bonifiche fantasma, mega-stipendi e consulenze d'oro, immobili pubblici costruiti senza prima creare le fogne o le strade di collegamento. È la storia nota della Bagnolifutura, la società di trasformazione urbana del Comune di Napoli nata nel 2002 per risanare l'ex area Italsider e naufragata malamente nel 2014 in un catastrofico fallimento. I beni realizzati come la Porta del Parco, l'Acquario delle Tartarughe e il Parco dello Sport, valutati decine di milioni di euro, ceduti nel 2012, poco prima del crac, dal Municipio alla Stu nell'estremo tentativo di salvarla, rivelatosi però infruttuoso. Su questa vicenda ci sono adesso i riflettori puntati della Corte dei Conti della Campania, che ipotizza un presunto danno erariale da 370 milioni di euro per «omesso controllo e incauto conferimento» e negli ultimi giorni ha acquisito tutti gli atti depositati in Comune, compresi i verbali e i documenti delle commissioni di vigilanza. Per molti anni, proprio quest'organismo in seno all'assise cittadina, con la presidenza assegnata alle opposizioni, è stato l'unico baluardo a presidio del controllo pubblico sull'operato della Stu. Non essendo una società in house, infatti, come sottolineato dal Tribunale nella sentenza di fallimento, Bagnolifutura non era sottoposta al controllo analogo di Palazzo San Giacomo. Il monitoraggio delle attività era quindi affidato alla commissione di vigilanza, prevista dalla Convenzione, tenuta ad aggiornare costantemente il consiglio comunale, sulla base delle relazioni che il management della Stu era tenuto a inviarle ogni 6 mesi. Report che però, come segnalato ripetutamente dalle commissioni che si sono succedute nel corso di 12 anni, sono arrivati spesso con ritardo o non sono proprio arrivati.