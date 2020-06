E' una delle passeggiate più incantevoli dei Campi Flegrei, stiamo parlando della panoramica di via Montegrillo nel Comune di Bacoli, un percorso che collega punta dell'Epitaffio, dove insistono numerose testimonianze archeologiche, al lago Lucrino. Purtroppo da qualche tempo dal muretto che delimita il costone tufaceo e sovrasta la Baia degli Imperatori, ricca di testimonianze archeologiche sommerse, qualcuno sversa rifiuti di ogni genere.

A sollevare il caso, Nestore Antonio Sabatano, attivista locale: «Stamane mi trovavo in via Montegrillo in Bacoli all'altezza di Punta Epitaffio per qualche scatto fotografico amatoriale, quando mi sono accorto che sul costone a picco sul mare insiste una vera e propria discarica a cielo aperto. Copertoni, bottiglie di birra e residui di calcestruzzo... che purtroppo vanno a finire a mare, dove insiste l'area archeologica sommersa di Baia. Spero che al più presto le autorità competenti prendano i provvedimenti necessari».

