Migranti sbarcati alla Baia di Ieranto, sono tutti negativi al Covid

MASSA LUBRENSE - Sono risultati tutti negativi al tampone anti Covid-19 i 16 immigrati sbarcati ieri pomeriggio alla baia di Ieranto ed ospitati nella Sala delle Sirene del Comune di Massa Lubrense. I prelievi sanitari effettuati in mattinata, questa sera hanno confermato le prime indicazioni emerse al loro arrivo al borgo di Nerano con la misurazione della temperatura dei singoli componenti, approdati in circostanze ancora da accertare nel caratteristico sito di proprietà del Fai. All'esito dei tamponi, i 16 immigrati, 14 uomini e 2 donne, sono stati trasferiti al commissariato di Sorrento per l'identificazione e la verifica di eventuali pendenze giudiziarie. Le operazioni sono tuttora in corso. Al termine dell'identificazione torneranno a Massa Lubrense e, con ogni probabilità, nella giornata di domani verranno avviati in un centro di accoglienza temporanea.

