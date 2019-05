Summer Universiadi a Napoli, si cercano 1.500 giovani performers

La data c'è: il 3 luglio, Napoli presenterà in mondovisione la cerimonia di apertura della 30esima Summer Universiade, con la partecipazione di atleti e ospiti da tutto il mondo. Un evento che calamiterà l'attenzione sul capoluogo partenopeo e su tutta la Regione Campania.La cerimonia di apertura racconterà la vitalità e la storia della città, la tradizione partenopea, campana e italiana, la passione per lo sport e l’importanza della cultura sportiva per i ragazzi. Performers stanno partecipando alle audizioni nella Mostra d’Oltremare che servono a selezionare 1500 giovani che parteciperanno alla manifestazione ideata dalla Balich Worldwide Showe. Proseguirà nei prossimi giorni la ricerca di diversi profili: appassionati di sport, di ballo moderno, contemporaneo, tradizionale, appassionati di musica e di ogni altra forma d’arte. Quella del 3 luglio infatti non sarà una festa solo dello sport ma di tutta la Regione Campania, uno spettacolo che vedrà protagonisti gli atleti, le delegazioni provenienti da 127 paesi e, appunto, giovani performers.Per unirsi e far parte dei performers, partecipando alle audizioni curate dallo stesso team artistico di Marco Balich al motto “Don’t miss this chance, Join Us!”, è ancora possibile inviare la propria candidatura. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale: http://www.universiade2019napoli.it ,, oppure scrivendo all'indirizzo mail: performers@universiade2019napoli.it