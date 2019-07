Ci saranno anche Enzo Madonna e Olimpia Cacace davanti al Palazzo di Giustizia di Napoli, oggi, al sit-in per chiedere giustizia pe Alessandra Madonna, morta l'otto settembre 2017 a Giugliano in Campania, trascinata dalla vettura dell'ex fidanzato. Oggi è prevista l'udienza del processo di Appello e l'associazione «La forza delle donne», con il presidente Elisa Russo ha deciso di scendere in piazza. Oltre ai genitori di Alessandra saranno presenti anche criminologa Antonella Formicola. Il pm aveva chiesto la condanna a 30 anni per omicidio volontario, per l'ex fidanzato di Alessandra, Giuseppe Varriale, che è stato condannato a quattro anni e otto mesi inflitta per omicidio colposo.

Martedì 2 Luglio 2019, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA