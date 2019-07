CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Luglio 2019, 23:00

Rischia di costare molto cara la bravata consumata ieri a Mergellina, dove un uomo si è tuffato in mare con un motorino. Il video, pubblicato da Mario Balotelli su suo profilo Istagram, e ripreso dal sito web del Mattino, è stato immediatamente acquisito dalla Guardia Costiera e sarà oggetto di un rapporto alla Procura della Repubblica.Gli uomini dell’ammiraglio Pietro Vella sono al lavoro per verificare ogni particolare di questa vicenda e, in particolare, se è vero che alla base della bravata ci sia una sfida alimentata dallo stesso calciatore: una scommessa di 2000 euro è stata, a giudicare dalle immagini, regolarmente pagata. Lo stesso ammiraglio Vella conferma che in questa storia sono stati commessi diversi reati che poi saranno dettagliati nel rapporto che verrà inviato all’autorità giudiziaria.