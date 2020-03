Napoli, bimba di 10 anni rivela gli abusi con un disegno: sotto accusa lo zio

Un disegno insolito raccontava di abusi sessuali ai suoi danni. «Sono stata toccata da mio zio» ha raccontato la bimba di appena 10 anni alla sua maestra, in una scuola elementare dell’area stabiese. Uno choc per l’insegnante, che ha immediatamente avvertito i carabinieri e, di conseguenza, gli assistenti sociali. Da tre giorni, la bambina è stata prelevata e portata in un luogo sicuro, lontana dal nucleo familiare, in attesa dell’esito delle indagini condotte dai carabinieri di una delle stazioni che fanno riferimento alla compagnia di Castellammare di Stabia.

In una piccola comunità, in una di quelle scuole di quartiere, quasi di frontiera, è scoppiato l’ennesimo presunto caso di pedofilia consumato tra le mura domestiche. Il racconto della bambina è stato tanto preciso quanto inquietante, ma è ancora da approfondire con gli strumenti di tutela che sono necessari in questi casi. Ad abusare sessualmente di lei sarebbe stato uno zio, che avrebbe approfittato dell’assenza dei genitori per metterle le mani addosso. Un episodio che si sarebbe verificato alcune settimane fa, ma che è venuto fuori quasi per caso a inizio settimana, nella piccola scuola rionale dell’area stabiese, durante una lezione come tutte le altre.

«Fate un disegno» aveva detto la maestra, che si era accorta di comportamenti strani da parte di quell’alunna. Mai, però, avrebbe immaginato ciò che la bambina stava per rivelare grazie a quel semplice disegno. Prima di avvisare i genitori, sul posto sono arrivati immediatamente gli assistenti sociali, che hanno preso in affidamento la bambina e l’hanno portata in un luogo sicuro. Una casa famiglia dove farà una breve «vacanza», per raccontare meglio quanto accaduto ed aiutare, indirettamente, i carabinieri nelle indagini.

Gli stessi genitori della piccola non sapevano nulla di questa vicenda e non potevano immaginare che cosa stesse accadendo. «Ridateci la bambina» è stata l’unica richiesta, che però non sarà subito accontentata. Applicando l’articolo 403 del codice civile, carabinieri e assistenti sociali hanno deciso di isolare la bambina di 10 anni. Poiché – recita quella norma – se «il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione».

Il pericolo che potessero ripetersi episodi nel frattempo o che la bambina potesse essere influenzata in qualche modo nel racconto hanno spinto gli inquirenti a richiedere l’intervento tempestivo dei servizi sociali. Un modo per far svolgere le indagini in maniera rapida e senza condizionamenti per la bambina, arrivando quanto prima a una verità sul caso. Nel mirino degli investigatori è finito proprio lo zio della piccola, che vive a poche decine di metri di distanza dalla sua abitazione e che ora è accusato di violenza sessuale su minorenne.

C’è da capire quanto di vero ci sia nel racconto della bambina e se ci siano state complicità da parte di altre persone in quella che si presenta come una orrenda vicenda di pedofilia maturata tra le mura domestiche. Al momento, bocche cucite dagli ambienti investigativi, che stanno provando a far luce sulla vicenda. Prima della chiusura delle scuole, però, ha fatto scalpore l’arrivo dei carabinieri e degli assistenti sociali in quel piccolo istituto scolastico per portare via la bambina poco prima dell’arrivo dei genitori. Poche settimane fa, a poco più di un chilometro di distanza, un’altra vicenda simile aveva scosso una piccola comunità dell’area stabiese, con un dipendente del Comune di Napoli allontanato dalla sua residenza perché accusato dalla figlia, adolescente, dei vicini di casa di essere stata molestata sessualmente con la «promessa» di matrimonio non appena avesse compiuto la maggiore età.

