«Una preghiera per la bambina ferita in una sparatoria a Napoli. È necessario stringersi attorno ai medici e a una famiglia sconvolta dal dolore. I maledetti criminali che l'hanno colpita non avranno tregua: sappiano che per loro è pronta la galera». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Sabato 4 Maggio 2019, 14:25

