Napoli, cinque bambini di Mariupol con patologie gravi ricoverati al Santobono: condizioni stabili

Cinque bambini ucraini provenienti da Mariupol che soffrono di patologie serie sono ricoverati da due giorni nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. I bimbi sono arrivati all'ospedale napoletano la sera di sabato 7 maggio accompagnati dalle rispettive mamme.

I 5 bambini erano in cura all'ospedale di Mariupol, che hanno dovuto lasciare a causa della guerra portando con sé le cartelle cliniche, e sono stati presi in carico dai medici del Santobono. Le loro condizioni, si apprende, sono stabili e non si sono verificate fasi acute della malattia nel corso del viaggio o dopo l'arrivo a Napoli.