Una partita per salvare Rico, il bimbo dal cuore «pesante»

Una raccolta fondi per salvare il piccolo Rico, affetto da una malattia genetica rara. L'iniziativa è stata lanciata alla vigilia di Natale, mentre oggi, allo stadio comunale, si terrà la partita del cuore organizzata dall'associazione Nuova Mugnano e patrocinata dal Comune di Mugnano.

L'evento avrà inizio alle 10,30. Il bimbo di soli 5 anni soffre di una cardiomiopatia ipertrofica che può essere asintomatica e determinare la morte improvvisa. L'appello è stato lanciato dalla mamma di Rico, la signora Alina, attraverso il canale Gofoundme, dove è possibile effettuare anche una donazione.

«Dalla nascita - spiega Alina - siamo stati in cura al Monaldi, ma lì si sono limitati a tenere sotto controllo il problema del ventricolo sinistro con delle pillole. Aumentavano o diminuivano il dosaggio ad ogni controllo, in attesa che il bambino crescesse per poi sottoporlo all'intervento. Poiché sono d'origine russa - aggiunge la mamma di Rico - ho deciso di recarmi nel mio paese per sottoporlo a una visita e per accertarmi che la diagnosi fosse la stessa. In ospedale sono stati eseguiti ulteriori esami. Dopo averli vagliati, hanno deciso di sottoporre Rico ad alcuni controlli genetici. Gli esami sono stati inviati presso un centro specialistico olandese. Il professore Hazekamp ci ha comunicato che bisogna intervenire al più presto perché solo con l'intervento mio figlio si salverà. I medici ci hanno riferito che il costo dell'intervento è di 44mila 210 euro».



