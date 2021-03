Pochi minuti fa un bambino di tre anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal quarto piano della propria abitazione di Casalnuovo in via de Curtis 77-parco Ciser.

Una pattuglia dei carabinieri sta scortando l’ambulanza presso l’ospedale Santobono.

Al momento il bambino risulta essere vivo.

Ultimo aggiornamento: 17:21

