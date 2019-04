Choc nel Napoletano, bimbo 4 anni cade nel vuoto: trasportato al Santobono

Venerdì 19 Aprile 2019, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bambino di 4 anni cade nel vuoto, trasportato al Santobono. È successo questa mattina in traversa Savorito a Castellammare, il piccolo pare sia caduto da un balcone, i presenti che lo hanno visto cadere e rovinare sul suolo lo hanno preso e trasportato negli uffici dell’Inps che si trovava pochi metri, per i primi soccorsi. Sul posto un’ambilabza del 118, i medici hanno trovato il piccolo vigile e cosciente, ma per accertamenti è stato trasportato all’ospedale pediatrico di Napoli, Santobono.Sono in corso i rilievi degli agenti del commissariato di Castellammare agli ordini del primo dirigente Vincenzo Gioia che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente.