Bambino morto dal balcone, in un video l'ultimo abbraccio della mamma

Un filmato nel quale si vede la mamma del piccolo Samuele abbracciare il figlio morente sul marciapiedi in via Foria a Napoli sta circolando in queste ore su alcune chat. Nel video si registrano i primi istanti della tragedia dopo la caduta venerdì scorso dal terzo piano del bambino di quasi 4 anni, mentre si prestano i soccorsi. Per questa vicenda è indagato con l'accusa di omicidio un 38enne, Mariano Cannio.

«Per ora non mi risulta che il video sia pubblicato sui social e a chi me lo ha mandato ho rivolto un appello a fermarsi, a non contribuire ad aumentare il dolore» dice all'Ansa il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.