Bimbo ucciso dal patrigno nel Napoletano, sul cellulare foto e video choc di minacce e percosse

«Tony mi fai schifo. È venuta l'ambulanza... tu sei un animale, devi essere rinchiuso e devono buttare le chiavi... ti taglierei la testa...». Comunicavano quasi esclusivamente via WhatsApp i fratelli Rafael e Tony Badre, quest'ultimo reo confesso dell'omicidio del piccolo Giuseppe Dorice, ucciso a 7 anni, a colpi di bastone, da Tony, la mattina del 27 gennaio 2019 a Cardito, in provincia di Napoli.



LEGGI ANCHE

La conversazione, ritenuta di notevole interesse investigativo, è stata estrapolata dal telefono cellulare dell'imputato dal perito nominato dalla Procura, l'ingegnere Giuseppe Testa, che oggi ha testimoniato al processo in cui sono imputati Tony e la compagna Valentina Casa, madre della piccola vittima. I due sono sotto processo a Napoli, rispettivamente, per omicidio, tentato omicidio e maltrattamenti, e per comportamento omissivo.

LEGGI ANCHE Bimbo ucciso dal patrigno nel Napoletano, la sorellina disegna l'assassino come un lupo

Il messaggio risale a quella tragica mattina e sarebbe stato inoltrato dopo l'omicidio. Tony non era a casa e il fratello si mette in comunicazione con lui via chat. Eloquente anche il messaggio inviato poco prima: «Tony che hai combinato, hai fatto un altro guaio... stronzo». In altri messaggi, inviati in periodo antecedenti al giorno dell'omicidio, emerge che Tony soleva usare la violenza per punire i bambini e anche la sua compagna. Ma quei messaggi non sono i soli contenuti ritenuti rilevanti a livello investigativo dal pm della Procura di Napoli Nord Sozio. Sono state estrapolate dalla memoria del telefono cellulare anche delle foto in cui si vedrebbero sui bambini i segni delle percosse.



LEGGI ANCHE

Depositati anche dei video, cinque per la precisione, pure questi ritenuti decisamente eloquenti. In due di questi, Tony riprende e schernisce il piccolo Giuseppe: «Come è bellillo 'o ricchione...», dice in quello girato il 29 ottobre 2018. Nell'altro, che risale al 18 ottobre 2019, un anno dopo, Giuseppe ha un giocattolo tra le mani: «il bambino sembra terrorizzato, - dice il consulente della Procura - è tremante, mentre Tony lo ammonisce dicendo 'Che stai facendo... muoviti... muovitì, ma il bimbo rimane paralizzato». La presidente La Posta della Terza Corte di Assise di Napoli ha fissato per il 19 febbraio 2020 la prossima udienza.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA