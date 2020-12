Bambino investito a Portici, il dono speciale della polizia un anno dopo l'incidente

L'anno scorso il piccolo Luca di 11 anni è stato investito nella periferia Portici mentre era sulle strisce pedonali. Il piccolo dopo il grave incidente fu costretto ad affrontare diversi interventi chirurgici. Dopo tante difficoltà il piccolo ha trovato la forza di recuperare le energie fisiche ed il sorriso.

Nei mesi di sofferenza e paura il piccolo ha incrociato sulla sua strada questo dei nuovi amici, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano. Gli uomini in divisa hanno detto di averlo soprannominato Luca “piccolo Hamsik” per la sua grande passione per il calcio. In occasione delle festività natalizie gli hanno regalato il calendario della polizia di Stato.

