Bambino sfiorato da scooter in corsa: baby gang fuori controllo in piazza Municipio

Martedì 19 Marzo 2019, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci siamo trovati di fronte una scena assurda. Uno sciame di scooter guidati da giovani teppisti che circolavano in ogni angolo della piazza. Poco dopo un mezzo con tre persone a bordo senza casco e che sfrecciavano a velocità sostenuta ha sfiorato mio figlio. Si è rischiata una tragedia».Con queste parole un cittadino – che intende rimanere anonimo – ha raccontato l’esperienza vissuta domenica sera in piazza Municipio. A riportarlo è il consigliere regionale Francesco Borrelli che descrive la piazza come “ostaggio delle baby gang”.Proprio lo slargo di fronte la sede del comune di Napoli, è da tempo al centro delle lamentele dei cittadini e dei residenti del posto che chiedono sicurezza. Le gare tra i giovani in scooter sono note e segnalate da tempo con video e fotografie postate in rete da chi – suo malgrado – si trova al centro di questa bagarre. Adesso però, a trovarsi nel mezzo di queste gare tra scooter, è stato un bambino di soli tre anni che per poco non è stato travolto.«E’ necessaria la creazione di un presidio fisso all’esterno di palazzo San Giacomo» continua Borrelli, «anche nelle ore notturne. Questo deve servire a garantire sicurezza e legalità in un luogo che rappresenta il simbolo istituzionale della città».