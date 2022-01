Bambino ucciso dalla mamma a Torre del Greco, il primo soccorritore: «Francesco non respirava più, il papà urlava l'ha ammazzato»

Era lì per una birra con gli amici, nel parco a pochi metri dalla spiaggia in località La Scala dove la sera del 2 gennaio è morto il piccolo Francesco. In pochi minuti una serata goliardica tra ragazzi si è trasformata in un incubo. Daniele Bosso, 18enne di Torre del Greco, studente al quinto anno dell'Istituto Nautico, è il primo a essersi lanciato in mare insieme all'amico Pasquale per cercare di salvare il piccolino. Sulla spiaggia, ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati