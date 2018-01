Bancarelle abusive in piazza Mercato. «Mancano i tempi tecnici per il bando»

Venerdì 5 Gennaio 2018, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 18:04

NAPOLI – Tornano le bancarelle in piazza Mercato per la fiera dell’epifania, ma abusive. Mancano le adeguate licenze per l’occupazione suolo in un'intera piazza. In Consiglio Municipale era stato chiesto regolarizzare il tutto con un bando entro metà novembre.«Il Presidente della Seconda Municipalità Francesco Chirico, si è contraddetto per l’ennesima volta – dichiara Giuseppe Brandolini, Capogruppo consiliare del Pd della II Municipalità - e a farne le spese sono i cittadini di Piazza Mercato una Municipalità che è stanca di essere governata con superficialità e disinteresse. In Piazza Mercato infatti, - continua l’esponente del Pd - la tradizionale fiera natalizia quest’anno non ci sarà e la colpa è solo di chi, al posto di governare, pensa a fare altro. Quello della Municipalità –è stato comportamento contraddittorio ed inaccettabile in quanto ha fatto perdere un’occasione importante che avrebbe di certo portato risorse alle casse del Comune e reso più gradevole le strade».Immediata la risposta del Presidente Francesco Chirico: «I fatti sono andati diversamente – incalza Chirico – in quanto su piazza Mercato la decisione è di competenza di San Giacomo al quale abbiamo chiesto un parere, ma è risultato negativo in quanto area interessata a lavori Unesco. Nei primi giorni di dicembre abbiamo chiesto al nostro ufficio tecnico una soluzione, ma i tempi di apertura del bando e l’istruttoria ci avrebbero portato fuori dai tempi utili per mettere in piedi la fiera natalizia; la nostra intenzione è quella di creare opportunità concrete per i cittadini non quella di favorire gli amici degli amici».