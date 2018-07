Bancarotta fraudolenta, quattro arresti nel Napoletano: sequestrate case e auto di lusso

Lunedì 23 Luglio 2018, 12:20

Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di quattro persone (di cui una in carcere, due agli arresti domiciliari e una con divieto di dimora nei Comuni della Campania e misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa e uffici direttivi di persone giuridiche), residenti in Afragola, per bancarotta fraudolenta.È stato anche disposto il sequestro di un ramo d'azienda, con sede a Casoria e operante su tutto il territorio nazionale nel settore delle costruzioni infrastrutture pertinenti la rete ferroviaria, di un appartamento in Casoria, di un'autovettura di lusso e di disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati e alle aziende da essi gestite, per un ammontare complessivo di 56.250 euro.