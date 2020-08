Banco dei Pegni, rissa a Napoli: «Distribuiscono i numeri alle 4 di notte, è una vergogna»

Sedata dalla polizia municipale una rissa in via San Giacomo, dinanzi alla sede del Banco dei Pegni di Napoli. Le forze dell’ordine sono intervenute nelle prime ore di questa mattina. A creare disordine, il sistema di prenotazioni dei numeri che, a detta di alcuni clienti della Banca, sono distribuiti già alle 4 del mattino per accedere agli uffici.

«C’è gente che viene qui di notte dice un utente - per essere tra i primi ad avere il numero, in quanto intorno alle quattro c’è un addetto che li distribuisce. E superato il numero 40 non si può entrare e si è costretti a tornare nei giorni successivi». Un’anomalia tutta nostra per un criterio che crea disordine.

La rissa è scoppiata perché un cliente vantava di essere in possesso del numero di accesso e di poter entrare. «Non ne possiamo più – reclama un’altra cliente – siamo costretti a passare le nostre giornate qui davanti e a venire di notte per poter entrare, non siamo bestie».



