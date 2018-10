BancoNapoli, leadership a Paliotto: il 21 novembre diventerà presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Ottobre 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 08:53

Tutto confermato. Rossella Paliotto è l’unica candidata alla leadership della Fondazione BancoNapoli. E il 21 novembre - giorno delle elezioni per il rinnovo dei vertici - la Paliotto diventerà ufficialmente presidente. La candidatura della leader in pectore è stata presentata da una larga fetta dei consiglieri ancora in carica.Presso gli uffici di Palazzo Ricca sono arrivate 12 firme per la Paliotto su 16 membri dell’assemblea. Una conferma del consenso pressoché unanime che si è catalizzato sul nome dell’imprenditrice, sostenuta fin dal primo momento dai consiglieri Orazio Abbamonte, Francesco Caia, Vincenzo Di Baldassarre, Donato Pessolano e Aniello Baselice.Ovvero il gruppo che dalla primavera del 2017 ha contestato la precedente gestione.