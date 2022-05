Banda armata in azione tra Caivano ed Afragola, rapinate 4 attività commerciali in pochi minuti

Quattro rapine in pochi minuti tra Caivano ed Afragola. È questo il bilancio della serata scorsa nei due Comuni della provincia a nord di Napoli. Il primo colpo è stato messo a segno alla farmacia dell’Annunziata a Caivano. In tre, con il volto travisato, sono arrivati in via Roma in sella a uno scooter. In due hanno fatto irruzione nell’attività armati di pistola, mentre il terzo uomo attendeva all’esterno. Hanno racimolato l’incasso e si sono dati alla fuga.

Dopo pochi minuti, è avvenuta la rapina al supermercato Marketpiù in via Arena ad Afragola. Poi, un altro colpo al tabacchi in via Vittorio Emanuele III sempre ad Afragola. La serata si è conclusa con la rapina al distributore di benzina Ip situato lungo la Strada Statale Sannitica.

L’attività investigativa è affidata ai carabinieri della sezione operativa di Casoria. Sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza delle attività e delle strade circostanti. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, ad agire potrebbe essere stata la stessa banda. Non sono stati esplosi colpi e non è stato registrato nessun ferito. Il bottino dei malviventi non è ancora stato stimato. Gli uomini dell’Arma non mollano la presa e sono stati moltiplicati i controlli.