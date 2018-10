Martedì 2 Ottobre 2018, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 11:57

CASANDRINO - Rapina all'ufficio postale di via Paolo Borsellino. I malviventi hanno operato per tutta la notte e all'apertura hanno fatto irruzione nella filiale. I malviventi, almeno quattro e tutti a volto coperto, hanno irruzione nel back office dopo aver praticato un foro nella parete. I quattro, armati di pistole, volevano aprire la cassaforte e non riuscendoci in quanto la stessa è a tempo, si sono impossessati dei soldi delle casse e sono scappati. Tanto spavento tra i dipendenti ed alcuni clienti che erano presenti al momento nell'ufficio. I banditi volevano impossessarsi dei soldi delle pensioni che in questi giorni vengono pagati ai residenti.