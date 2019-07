Martedì 9 Luglio 2019, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 11:14

Strade chiuse, andirivieni di auto e sirene spiegate e tensione tra i cittadini. Scene da film a Terzigno, dove poliziotti e carabinieri hanno provato ad acciuffare la banda del buco che, nelle prime ore del mattino, è entrata in una nota gioielleria della cittadina vesuviana.I ladri hanno fatto il loro ingresso dalle fogne, riuscendo a penetrare fino dentro l’esercizio commerciale. Il suono dell’allarme, però, li ha scoraggiati dal proseguire e li ha messi in fuga. Le forze dell’ordine hanno provato ad individuarli, bloccando le strade nel tentativo di fermare la loro ritirata. L’inevitabile caos ha destato l’attenzione dei residenti di corso Leonardo Da Vinci, molti dei quali si sono barricati in casa. Le ricerche proseguono ma, per adesso, non c’è traccia dei malfattori. Le indagini sono affidate al commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano. Secondo le prime ricostruzioni i ladri non hanno portato via nulla