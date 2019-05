Raid della banda del buco nel Napoletano: distrutte le pareti di una scuola di danza per il furto in una pizzeria

Mercoledì 1 Maggio 2019, 17:27

Sventrano le pareti di una scuola di danza per tentare di fare irruzione in una confinante pizzeria e in un centro di scommesse sportive di via Vallesana, al confine tra Marano e Chiaiano. I ladri hanno agito nel cuore della notte, ma il colpo non è andato in porto. L'ingegnoso piano avrebbe consentito ai banditi - una volta distrutte le pareti della scuola di danza - di introdursi prima nella adiacente pizzeria e, dopo aver forato un altro muro, in uno dei centri di scommesse sportive più frequentati della zona. Qualcosa, però, è andato sorto. I malviventi infatti (non è ancora chiaro per quale motivo) sono stati costretti a darsi alla fuga. I fatti sono stati denunciati alla polizia.