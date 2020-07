Scoperto cunicolo della banda del buco nel Napoletano: dall'ex scuola portava a poste e banca

Un metro di diametro e oltre 4 metri e mezzo di profondità le dimensioni del foro praticato in Via Dante Alighieri, a Giugliano, in un seminterrato parte di un ex plesso scolastico.

Un facile passaggio che avrebbe potuto garantire a malintenzionati facile accesso al sistema fognario e poi agli svariati obbiettivi sensibili della zona: 2 uffici postali e un istituto bancario.

Durante il sopralluogo, i carabinieri - allertati da personale della ditta edile alla quale erano stati affidati i lavori di ristrutturazione - hanno rinvenuto e sequestrato guanti in lattice con tracce biologiche, un piede di porco, vari scalpelli, martelli e cacciaviti. Continuano le indagini per identificare i responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA