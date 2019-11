Banda del buco in azione a Napoli, raid nei locali di Assogioca

Erano passate da poco le 14 quando, come ogni sabato, l'associazione Gioventù Cattolica presieduta da Gianfranco Wurzburger riprendeva le sue attività. Quando i volontari hanno aperto la struttura si sono trovati di fronte ad una doccia gelata. Durante la notte una banda di ladri è entrata in azione sfondando una parete adiacente ai locali comunali andati a fuoco lo scorso 22 ottobre ed è penetrata all'interno della struttura portando via qualche sedia e poche altre suppellettili.



Da diversi giorni i residenti della zona chiedevano al Comune di ripulire i locali carbonizzati e portare via i rifiuti bruciati. Con i locali aperti i ladri sono penetrati all'interno praticamente indisturbati. Un danno, almeno dal punto di vista economico, non elevatissimo, ma una ennesima macchia per una zona, quella di piazza Mercato , che da troppo tempo giace nell'abbandono pressoché totale.«Siamo di fronte a questo ennesimo atto criminale - ha affermato- ma non ci fermeremo di fronte a questi criminali che, purtroppo, in questo quartiere hanno vita facile. Quando abbiamo ripreso le nostre attività siamo rimasti sconcertati di fronte a questa ennesima mancanza di rispetto per una associazione che da tanto a questo territorio, ma ci siamo immediatamente rimboccati le maniche. Nelle prossime ore sistemeremo il danno e ricominceremo con le nostre attività che non si possono fermare a causa di pochi balordi che danneggiano l'immagine di un quartiere e di una città. Di certo - ha poi concluso il presidente di Assogioca - mi aspetto che adesso le istituzioni si facciano vedere e che diano una mano a questo quartiere. Purtroppo siamo abituati a vedere interventi solo dopo fatti eclatanti come questo».

Nelle scorse ore i commercianti della zona hanno dato vita a una furiosa polemica con il Comune di Napoli che, sembra senza alcun preavviso, ha dato mandato alla ditta che sta eseguendo i lavori per il rifacimento della piazza a recintare totalmente la zona che affaccia sul complesso monumentale di Sant'Eligio creando, è l'opinione di molti, un pericoloso ghetto.

