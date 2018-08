Forano una parete per rubare: arrestata «coppia del buco» nel Napoletano

Venerdì 24 Agosto 2018, 11:48

VOLLA - Forano la parete di una casa di defunti per rubare: presi in flagranza mentre tentano di scappare attraverso il «buco». I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato a Volla, in flagranza di furto in abitazione, Luciano Benedetto, 35enne senza fissa dimora, e Marcello Merangolo, 25enne di via Carducci.Entrambi, dopo essersi introdotti nella casa in via Carducci dei genitori defunti di una 43enne, vi avevano rubato oggetti preziosi di vario tipo. Per introdursi nella casa avevano praticato un foro - a colpi di mazza e di scalpello - su una parete tra il sottotetto e la casa sottostante di una 43enne. Quando i militari dell’Arma, avvisati al 112 da vicini, hanno fatto irruzione nel palazzo, uno dei ladri era ancora in casa e l’altro stava uscendo dal buco.Per terra, vicino al foro, c’era una busta contenente i gioielli, che sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Gli arrestati attendono il rito direttissimo.